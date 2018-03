Vaprus laenas kindamehe Tšehhist naasnud rivaalile

"Kuna teenin aega kaitseväes, saan osa võtta ainult mõningatest Vapruse treeningutest, seega on praegu esiväravavahi kohale pretendeerida väga raske," arvas Vainu. "Otsus esindada Poseidonit on positiivne, kuna saan arendada oma mängupraktikat ja Pärnu arenevale jalgpalliklubile loodetavasti oma oskustega abiks olla algaval hooajal."

"See tagab Vapruse klubile kindlustunde, et kui Hendrikul sõjavägi läbi saab, pole ta päris ilma palli mängimata olnud," ütles Zelinski. "Täname Poseidonit, et nad annavad Hendrikule võimaluse saada väga olulist mängupraktikat, et pärast ajateenistust taas võidelda Vapruse esiväravavahi koha pärast."