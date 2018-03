Juhtkiri: Kõike ei saa

Lahendust uue kunsti ruumimurele pole lihtne leida, ometi peab linn muuseumi nõukoguga taas laua taha istuma, sest hea nõu on kallis. Päris kindlasti ei soovi linn minna seda teed, et hakata eraprojekti täies mahus rahastama. Esiteks on hinnatud summa, mida Esplanaadi 10 omanik saada tahab, turuhinnast kaks korda suuremaks. Teiseks ei tea keegi täpselt, kui mitu miljonit tuleks maja kordategemisse panna. Kõik see tuleks meie ühisest rahakotist.

Muidugi on võimalus, et Soosaar vihastab ja pühib sajatuste saatel Pärnu tolmu jalgelt. Tuletagem meelde, see on kord juba juhtunud. Paraku taipas Viljandi alles hiljem, et Soosaare tahtmist mööda teha on väga kulukas. Kostitades Viljandit umbes samasuguste sõnadega, millega varem Pärnut, oli mees sunnitud tagasi tulema. Nii et ähvardus minna Kuressaarde, Haapsalusse, Paldiskisse, Obinitsasse või maailma lõppu ei mõju. Kuskil ei vedele miljoneid vaba raha, mis ainult ootab, et uue kunsti muuseum tuleks.