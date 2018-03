Film Leelo Tungla lapsepõlvest liigutas vaatajaid pisarateni

Siimets ütles, et kasutas filmis palju isiklikke mälestusi ja kogemusi. Ja tema arvates saavad selle filmiga samastuda väga paljud inimesed. Vanem generatsioon, kellel on otsene seos küüditamise - Siberisse saatmisega. Hirm ja segadus, igatsus ja ootus, teadmatus, millal oma pereliikmeid jälle näeb. Teisalt noorem põlvkond: tänapäeva lapsed igatsevad oma vanamaid, kes on kas pikalt tööl või üldse välismaal.