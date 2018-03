Martin Lambing: Miks hukkus märtsi alguses kaks inimest?

Iga elanik vastutab oma kodus gaasiseadmete paigaldamise nõuetekohasuse ja seadme kasutamise ajal selle korrashoiu eest. Oluline on vältida oma­volilist ümberehitust või paigaldustööd ja reageerida varakult ohuteguritele. Kohalik omavalitsus peab jälgima, et hoonel oleks nõuetekohane kasutus­luba ja sellest kinni peetaks. Tehnilise järelevalve amet teeb järelevalvet gaasiseadmete ja gaasipaigaldiste kasutuselevõtu, kasutamise ja korrashoiu üle. Juhul, kui kõiki reegleid järjepidevalt järgitakse, annab õnnetusi ära hoida. Kui ei, võib varem või hiljem juhtuda nii nagu Kohtla-Järvel.

Põhjusi, miks gaasiseadmetega õnnetusi juhtub, on mitu. Et gaasiseadmed saaksid ohutult ja korrektselt töötada, peab paigaldusruumis olema tagatud õhuvahetus. Sageli paigaldati gaasiseade kinnisesse kappi. Aja jooksul ummistuvad suitsulõõrid. Nii jääb põlemisõhk korterisse. Iga gaasi- ja ventilatsioonisüsteem vajab regulaarset kontrolli ja hooldust. Tuleb jälgida, et seadme torustik või ühenduskohad ei lekiks ja lõõrid ei oleks ummistunud. Sellest aastast peab tehnilise järelevalve ameti nõudel olema vingugaasiandur sellises eluruumis, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Kui eluhoonesse lekib vingugaasi, annab andur häiresignaali.