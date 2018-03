“Minu Pärnu” autor: Õhtuti tühjaks jääv peatänav kurvastab

“Sild, vana sild. See üle silla ja üle vee minek. Natuke hirmutav sild. Lahtikäivat kaarsilda ja tiheda laevaliiklusega jõge ju enam pole. See sild on nagu armistus vanal haaval. Aga siiski tunned, et oled kohale jõudnud, ja kõik kiirus ja stress jääb seljataha ning ees on tuttav ja turvaline maailm,” just nii kirjutab mulle raamatu “Minu Pärnu” autor­ Piret Tali, kui palun tal kirja panna esimese asja, mis Pärnuga seostub. Kirjavahetus Taliga on justkui sukeldumine läbi aja ja paikade, mis on me ümber nüüd ja olid varem.