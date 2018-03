Väikeettevõtjad: Maksupoliitika ei toeta ettevõtlusega alustamist

Woodbright on eksportiv firma ja transpordi hinna tõusu võib Kruuse jutu järgi täheldada. “See tähendab, et konkurentsis muu maailmaga oleme meie langenud,” selgitas ta, et riik ei vaata maksupoliitikaga suurt pilti: mis toimub mujal maailmas. “Ega töö sellest efektiivsemaks lähe, kui maksud tõusevad.”