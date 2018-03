Kuigi kahe viimase töö vahel sai määravaks see, et “Brackmanni” poolt hääletas kuus žürii liiget ja teise koha töö “Üheksa” poolt kolm liiget, ei olnud võitjat kerge valida. Komisjoni kuulunud arhitekti Karri Tiigisoone meelest olid tööd suhteliselt võrdsed.

“Asjaolusid oli mitu. Need tööd olid nii erinevad. Võitja puhul võib-olla arhitektuurne lähenemine meeldis veidi rohkem, “Üheksa” lahendus oli huvitavam ja katsumusi pakkuvam,” selgitas Tiigisoon. “Minule sai kaalukeeleks see, et “Üheksat” oleks arendajal või omanikul märksa keerulisem ehitada.”