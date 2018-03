Värviline valgus ja diskokuul: Fred Rõigas võttis ette vana kooli disko

Muusikas on kasutatud nii akustilisi kui ka elektroonilisi pille. "Laulu idee oli mul sahtlis juba ammu, ootas vaid teostust. Mäletan, et istusin klaveri taha ja viis tuli sõnadele mõne minutiga. Kui ma seda laulu esitan, meenuvad mulle tahes-tahtmata koolipeod ja liblikad-kõhus-tunne, seepärast valisin loo stiiliks disko," avaldas Rõigas laulu sünniloo.

Sõnade autor on Melanie Tali, kes ühtlasi on Rõigase eelmise singli "Mina" sõnade looja.

"Gümnaasiumi lõpuklassis oli koolis ees suur jõuluball. Nagu iga ballile mineval neiul oli minul ärevus suur. Ei olnud kindel, kas kleit, mille valisin, on ikka ballilik, kas jumestus on küllalt pidulik, ent mitte ülepakutud. Olin soengu suhtes otsustusvõimetu. Meelde oli vaja tuletada aeglase valsi sammud, mis kontsakingades osutus arvatust raskemaks. Loomulikult oli minulgi ballikaaslane ja soov, et kõik õnnestuks, muutes mu õhtud rahutuks ja ööd unetuks. Neil ärkvel oldud öötundidel sündis see lugu, et lasta endast välja kogu tekkinud ootusärevus," rääkis "Balli" sõnade autor.