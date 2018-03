Pärnu peatreeneri Avo Keele kinnitusel on Jēkabpils on hasartselt tegutsev tiim. "Meeskonna a ja o on nende sidemängija Edvins Skruders, kellest sõltub väga palju. Ta on sportlikult nahaalne mängija nagu kogu meeskond," iseloomustas loots Volley.ee-le. "Jēkabpilsi murekoht on olnud vastuvõtt: sealt on nende mäng meie vastu lagunema hakanud tavaliselt. Neil on mõni mees, kes heal päeval võib serviga palju pahandust teha. Neile on final four esmakordne kogemus. Näis, kuidas see neile mõjub."