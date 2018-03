Horoskoop, 24. märts 2018

Jälgi, et sa ei suruks oma ideid kellelegi peale. Hoolimata sellest, et inimesed mõtlevad pigem ühtmoodi, ei jaga kõik samu väärtusi.

Varu pereliikmetega kannatust, et säilitada kodurahu. Pere on kõige olulisem ja kui pere on õnnelik, on kõigil lihtsam.