Linda-Mari Väli: Kolm sammu pühapaikade päästmiseks

Ülevaade pühapaikadest kinnitab, et paljudele neist on kahju tehtud, mõned lausa hääbunud.

Looduslike pühapaikade päästmiseks on vaja astuda kolm sammu. Esiteks tuleb poliitikat kujundades arvestada tõsiasja, et Eesti on looduslike pühapaikade poolest unikaalne kogu Euroopa Liidus.