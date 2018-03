Kihnu kool otsib direktorit

Kihnu vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kihnu kooli direktori ametikoha täitmiseks. Seni kooli juhtinud Toomas Pajula, kes oli üllatunud, et töökuulutus juba üleval on, kinnitas, et tema uuesti ei kandideeri. "Aitab küll, nüüd hakkan ise asju ette võtma," kommenteeris Pajula.