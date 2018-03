Suur galerii: noored särasid Pärnumaa Playbackil

TULEMUSED

1.-3. Klass

I koht Ott Sepp- Sea aaria/ Pärnu Mai Kool

II koht Nukitsamees “Rahalaul”/ Paikuse Põhikool

III koht Elina Nechayeva- La Froza/ Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

4.-6. Klass

I koht Nika- Knock Knock/Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

II koht Ricchi e Poveri- Mamma Maria/Pärnu Tammsaare Kool

III koht Singer Vinger- Massikommunikatsioon/Lindi Lasteaed-Algkool

7.-9. Klass

I koht Sunstroke Project- Hey Mamma/Pärnu Tammsaare Kool

II koht ABBA- Dancing queen/Pärnu Vanalinna Põhikool

III koht Muusikal Grease- Summer night/Pärnu Mai Kool

10.-12. Klass

I koht Plastic Bertrand- Ca Plane Pour Moi/Pärnu Koidula Gümnaasium

II koht Compilation of will.i.am, Meghan Trainor, Betty Who, Christina Aguilera, Backpack kid, Isa- "FIYAH", "NO", "Mama Say", "Candyman", Swish Swish", "Don´t Stop"/ Sindi Gümnaasium

Publiku Lemmik- Nukitsamees “Rahalaul”/ Paikuse Põhikool

Eripreemia “Omapärane” Elina Nechayeva- La Forza/Pärnu Vanalinna Põhikool

Eripreemia “Särav artist” Ricchi e Poveri- Mamma Maria/Pärnu Tammsaare Kool

Eripreemia “Parim meesartist” Singer Vinger- Massikommunikatsioon/Lindi Lasteaed-Algkool

Eripreemia “Hea koreograafia” Ylvis- The Fox- What Does The Fox Say?/Pärnu Vanalinna Põhikool

Eripreemia “Parim õhukitarrist” ACDC- T.N.T/Paikuse Põhikool

Eripreemia “Üllatus koreograafia” Meghan Trainor- All About That Bass

Eripreemia “Säravaim saksimees” Sunstroke Project- Hey Mamma/Pärnu Tammsaare Kool

Eripreemia “Huumori preemia” ABBA- Dancing queen/Pärnu Vanalinna Põhikool