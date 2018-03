Pärnu tiim pidi saalijalgpalli rahvaliiga finaalis pärast penaltiseeriat vastastele alla vanduma

Pärnu tiimi esindaja Genet Õunapuu sõnul tegi Valicecar suurepärase hooaja, kuid kahjuks jäi i-le täpp panemata. "Sellegipoolest on teine koht tubli tulemus. Järgmine aasta on jälle, mida püüda," rääkis Õunapuu. "Kahju, et meie hooaja üks kehvemaid esitusi jäi just finaali. Ei õnnestunud kõik päris nii, vastane lubas meil hästi palli veeretada ja initsiatiiv oli enamiku mängust meie käes, kuid realiseerimine jättis soovida. Lõpus polnud enam õnne, kuna penaltiseeria on ju teatavasti suur loterii!"