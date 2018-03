Uue kunsti muuseumis näeb filmi "Ahto. Unistuste jaht" lisaseansse

1940. aasta mais maabub New Yorgis purjelaev Eesti purjelaev "Ahto". Laeva pardal on Käsmust pärit kapten Ahto Valter, tema naine, kolmeaastane poeg ja reisikaaslased Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Austraaliast. Seljataga on poolteist aastat ümber ilma purjetamist.