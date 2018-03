Kihnu kaunitari ootab noorenduskuur

Kihnu 30 meetri kõrgust kaunitari saare lõunatipus ootab uuenduskuur, et taastada selle luikvalge välimus ja hoida uks huvilistele jätkuvalt lahti. Huvi kihnu keeles puaki näha ja selle rõdult nii kaugele, kui silm ulatub, ümbrust imetleda on nõnda suur, et läinud hooajal käis tuletornis üle 8000 külastaja.