Pärnu koolid reklaamivad end võistu

Plakat Sütevaka­ juures­ teatab, et Koidula gümnaasium on tark ja õige­ valik.

Varasematel aastatel on üsna kritiseerivalt suhtutud Koidula gümnaasiumi välireklaami, eelkõige arutletud, kas selle asetamine konkureeriva kooli ette on eetiline. Nüüd on Sütevaka humanitaargümnaasium samuti enda reklaamid linna üles seadnud.