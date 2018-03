Katrin Talihärm: Raha kasvab teadmistesse investeerimisega

Raha kasvatamise esimene ja vältimatu samm on säästmine. Esiteks on see garantii ajaks, mil ootamatud väljaminekud vajavad lisaraha või kaovad pidevad sissetulekud. Olgu selleks näiteks vajadus uus pesumasin soetada või vähenevad sissetulekud lisateenistuse äralangemise tõttu. Rusikareegel võiks olla see, et kõrvale on pandud vähemalt kolme–nelja kuu kulude katteks vajalik summa.