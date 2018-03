Andres Herkel: Opositsiooni kaasamine tuleb otsustele kasuks

Kõigepealt on olemas sea­dused ja on hea tava. Hea tava näeb ette, et volikogu revisjonikomisjon jääb opositsiooni juhtida. Riigikoguski on juba mitu koosseisu talitatud nii, et opositsiooni esindajad juhivad korruptsioonivastast erikomisjoni ja riigieelarve kontrollikomisjoni. Enamikus Eesti omavalitsustes kuulubki volikogu revisjonikomisjoni esimehe koht opositsioonile.