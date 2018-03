Doonoripäeval annetati agaralt verd

Egert Linkmann, kes eile ülla eesmärgi nimel head tegi, märkis, et teeb seda viiendat-kuuendat korda. Doonoriks hakkas noormees pereliikmete eeskujul 18aastaselt. Teda innustab see, et inimesed saavad sellest abi. "See šokolaad on ka hea motivaator," lisas ta. Linkmann käib doonoriks nii tihti kui võimalik. Tema meelest midagi hirmsat selles protsessis ei ole. "Nõela ma ei karda."