Kolledži direktor meenutas lapsepõlve lemmiktoite

“Kõik, mis on loodud südamest, oma käte ja mõistusega, kannab väärtusi, ajalugu ja kultuuri­ ning ongi viis, kuidas minna edasi. Raamatu paksusest olulisem on sisu,” rääkis kolledži direktor Henn Vallimäe teda jälgivatele silmapaaridele.

“See on meie raamat, millesse on suudetud lühikese ajaga koguda tähelepanuväärne hulk oskusi ja kogemusi, mis kannavad mineviku meeldivat mälestust. Kui vaatan nende toitude loetelu, on enamik äratuntavad. Minu lemmik oli frikadellisupp ja ujuvad saared ning kui vanaemal oli hea tuju, palusin tal neid toite teha ja nendest ei jõudnud väsida,” lisas Vallimäe.