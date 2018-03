Ürituse korraldajad Elve Pedastu ja Tiina­ Tõns on ühtlasi Eesti moe poe Siluett omanikud. Küsimuse peale, miks nad otsustasid kevadpeo organiseerida, vastasid nad: “Soovime Pärnu vanalinna elustada, teavitada eelkõige kohalikke elanikke, et Rüütli tänav on endiselt olemas.”

Korraldajad tunnevad heameelt, et vanalinna äridest on tekkinud väike kogukond, ja loodavad, et iga üritusega see järjest suureneb.