Maimu Gramman: Sünnitusosakondade sulgemine?

Meie sündimusele mõjub kindlasti negatiivselt plaanitav sünnitusosakondade sulgemine Lõuna-Eestis. See tekitab noortes peredes ebakindlust. Esmasünnitajal on võib-olla rohkem aega kaugele haiglasse minekuks, aga korduvsünnitaja võib jääda teele ja ebamugavasse olukorda, mis mõnikord osutub isegi ohtlikuks. Sünnitusosakondade sulgemine on mõtlematu tegu.

Me võiks loobuda mõnest muust väljaminekust, et säilitada sünnitusosakonnad. Näiteks loobuda juhikohtade koondamisega kaasnevatest üüratutest kompensatsioonisummadest. Meil on ju tööjõupuudus? Kui need inimesed olid võimekad töötajad, mitte soss-sepad, ei tohiks neil olla keeruline tööd leida.