Lilian Tomberg: Ei kõnniteed, ei bussipeatuse platvormi

Karusselli ja Aisa tänava vahelisele lõigule on unustatud rajada kõnniteed. Läksin pinnasteed pidi edasi ja avastasin Strandi­ bussipeatuse. Posti küljes tahvel, kus kirjas, millised bussid ja millal sellest peatusest läbi sõidavad. Peatus ise on täpselt Strandi hotelli vastas. Bussipeatuses on pink ja selle ees suur porilomp. Ei mingit platvormi, et inimene saaks kergema vaevaga bussi astuda. Eriti puudutab see noori emasid lastevankriga ja kepiga vanureid.