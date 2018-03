Siiri Erala: Läheb munade maalimiseks!

Kui arvestada, et ligemale 70 protsenti Eesti inimestest kas pole religioossed või ei määratle end ühegi usu järgijana, ei üllata meie gallupi tulemus. Ülestõusmispühade esimene püha (mis tänavu langeb kurioosselt naljapäevale) on aasta haripunkt eelkõige usklikele.

Märgates juba eelmise nädala lõpus oma kodupoes tunduvalt suurenenud munavalikut ja osa vahekäikudes kõrguvate õlletornide­ asendumist munakarbiehitistega, mõistsin, et munad­ on enamikule inimestest nende pühade keskpunkt. On traditsioon jahtida kauplustes valge koorega mune, krimpsutada pruunide peale nina ja lumekarva­ munadega koju jõudnud, need siis sibulakoortega ära värvida. Pruuniks. Seejärel pingutada kogu perega, et need sibulakarva munad katki lüüa ...