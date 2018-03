Kolmel Pärnu elamul puudusid kasutamiseks vajalikud dokumendid

Lääne päästekeskuse ohutus­järelevalve peainspektori Georg Kalde teatel selgus, et Mihkli 2, 2b ja Pikk 5 kortermajadele on juba ammu väljastatud ümberehituseks ehitusluba ja tööd on lõpulegi viidud, kuid puuduvad kasutusteatised, mis tuleb pärast hoone ümberehitamist taotleda.