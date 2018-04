1. aprilli seisuga katab Pärnumaal õhuke lumekiht ida- ja kirdepoolseid alasid, mujal on lumi sulanud.

Mujal Eestis on lumi maas veel nii Saaremaal kui Lõuna- ja Kirde-Eestis. Kõige paksem lumevaip on Lääne-Virumaal Tudus: 11 sentimeetri jagu. Võrumaal Haanja kandis on lumikatte paksus kaheksa sentimeetrit.