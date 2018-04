Video: vaadake, kuidas Nurmenuku talus kooruvad munadest imearmsad sulepallikesed

Kanamunad on inkubaatoris 21 päeva. „Kuna meil pole täisautomaatset inkubaatorit, käin igal hommikul ja õhtul mune keeramas ja 21. päeval nad tulevadki, vahel mõni jääb ka 22. päevaks munasse,” seletab Kaasik.

Videos kooruvad Bresse ja Braama tõugu kanad. „Braamad on väga ilusad ja need lähevad mul müügiks, Bressed on rohkem lihakanad, mis gurmaanide seas hinnatud,” lisab Kaasik.