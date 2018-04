Kihnu lähedal madalikule sõitnud kaubalaev pääses vabaks

Nüüd peaks tuukrid laeva kahjustused selle ankrukohas üle vaatama, et otsustada, kas need võivad keskkonda ohustada.

Kui selgub, et reostusohtu siiski pole, võib amet Palmeti jutu järgi teha uue otsuse, mis lubab Transforzal Pärnu jõele sõita, kus saaks lasti ümber lossida. Kui luba ei saada, tohib Transforza sõita Pärnu lahte sadama ankruplatsile, kus last lossitakse ümber pargasele ja toimetatakse siis sadamasse. Võimalik on ka, et Transforza sõidab laevaremonditehase kai äärde ja last lossitakse seal.