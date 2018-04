Viivika Orula: Pärnu unistus valgetest kruiisilaevadest

Maailma kruiisitööstus on justkui kinnine klubi, kuhu uustulnukal end raske sisse logida, laevade arv meredel on piiratud, kruiisifirmasid ja laevu oskab iga sihtkoha esindaja peast nimetada. Valdav osa messi ametlikest osalejatest nii väljapanekute juures kui delegaatidest nimetab oma osalemise peaeesmärgina kohtumisi juba olemasolevate partneritega. Väga­ vähesed on nimetanud sihina uute leidmist. Seda hinnatavam on, et Pärnu sadama viis aastat järjepidevat tööd Pärnu turundamisel ja sellel väga kulukal­ messil käimist on end õigustanud. Nii Kaspar Kokk kui Sander Kilk on sellesse ringi sisse saanud, neid juba teatakse ja neile astutakse ligi.