Filmis on Siimets kasutanud palju ka enda mälestusi ja kogemusi, et film saaks veel omanäolisema ilme. Isikliku tunnetuseta ei saagi tema arvates filmi teha.

Näiteks mõistis Siimets Tungla materjali läbi töötades, et kirjanikul oli juba väiksest peale tihe side loodusega. Sellega seoses meenus Siimetsale, kuidas tema vanatädi Valve lohutas­ teda vanaema surma järel­: “Moonika, kui sul väga raske on, mine puu juurde, see aitab­ sind alati”.