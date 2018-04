Noortekamp lagastab kohalikku lasteaeda

Noored on viimasel ajal pidutsenud just Poku rühma terrassil. Selle rühma õpetaja abi Liina Vainikk kirjeldas, et kalarapped, päevalilleseemne koored ja suitsukonid on tavaline prügi, mis hommikul hoovist tuleb kokku koristada. Hullematel hommikutel on tulnud ukse eest koristada okset ja mängualalt klaasikilde. “Olen lumehunnikutest katki visatud pudelikaelu välja korjanud, just katkine pool üleval,” märkis Vainikk.