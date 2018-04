134 tantsust pääses edasi vaid kolm

Üle 1400 tantsija 34 stuudiost kandis läinud nädalavahetusel Pärnu kontserdimaja laval kolmel kontserdil ette 134 tantsu, neist vaid kolm pääses mai teisel nädalavahetusel finaali Tartus. Ülejäänud õnnelikud selguvad siis, kui žüriil on kõik eelvoorud nähtud. Aasta tagasi esitati Pärnu eelvoorus 89 tantsu ja laval käis 26 stuudiot 957 tantsijaga.

Kiviste tõi äsja nähtu põhjal esile, et Pärnu paistis silma džässtantsude tugevuse poolest, jäädes meelde nüüdisaegsuse, põnevate ideede ja uudsete lahendustega. Samuti hakkas silma tantsukooli WAF Dance noormeeste ind: nende töö on tasemel ja nad naudivad selle asja tegemist. Uue hingamise ja võimsuse on saanud Saaremaal tegutsev Semiiri tantsukool.