Galerii: lasteraamatupäeval sai kooli tulla raamatutegelasena

Nagu on öelnud lasteraamatupäeva initsiaator ja rahvusvahelise noorsookirjanduse nõukogu (IBBY) looja Jella Lepman: "Oleks hea, kui võimalikult paljud lapsed loeksid ühtesid ja samu häid raamatuid, nii et neil oleks midagi ühist ja nad mõistaksid täiskasvanuna üksteist paremini." Sellest mõttest olid kantud nii päeva plaanitud Vanalinna kooli õpetajate lapsepõlve lemmikraamatute näitus kui raamatutunnid raamatukogus.

Raamatukogutundides kuulasid lapsed katkeid õpetajate lemmikraamatutest, said teada, millised loetud raamatud on liitnud õpetajaid ja kas eri põlvkondade lastel on ühiseid lemmikuid.