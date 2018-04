Toomas Kivimägi: Kas minnakse kirvega oliivipuu kallale?

On ootamatu, et ajakirjanikud püüavad arupärimisest Pärnu linnapeale uue kunsti muuseumi (UKM) teemal teha minu poliitilise agenda. Olen hoidunud linnavalitsusele hinnangute andmisest, aga UKMi saatus on teema, kus vastutustunne ja respekt tegijate suhtes ei luba vaiki olla. Kuigi poliitiliselt oleks mulle ülimalt kasulik olla just vait, lasta asjal kraavi minna ja alles seejärel targutada.