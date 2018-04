Arst peab kurja juureks gripiteede hooletut joomist

Doktor Kuusik on väga kuri klippide peale, mis reklaamivad valet asja­. “Reklaamid jätavad mulje, et pärast gripitee joomist saab minna tööle ja trenni. Paraku see nii ei ole,” nentis ta.

Kuusik seletas, et apteekides müüdavad gripiteed ja -ravimid ei ole mõeldud tarvitamiseks ja siis tavapärase­ tegevuse jätkamiseks. Need on mõeldud manustamiseks ainult­ siis, kui on plaan koju jääda ja puhata.