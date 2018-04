Lastefestivali korraldaja: Piletirahaga oleme vabad

Lühidalt: pilet annab meile vabaduse teha festivali enda äranägemise järgi, selmet mõelda, kuidas ühele või teisele sponsorile kasulik olla või millist suunda hoida, et toetajale meeldida.

Festivali vastu on huvi järjest kasvanud ja kahjuks ainult sponsorite toel ega osalustasudega nii paljusid külalisi kvaliteetselt ära ei teeninda. Seetõttu otsustasime, et küsime sel aastal sissepääsutasuna külastajate toetustki.

Meile andis tõuke paljude lapse­vanemate tagasiside: nad ei pea tasuta sissepääsu üldse oluliseks, kui festivali sisu on huvitav ja mitmekülgne.

Festivalipääsme hind ühele inimesele on viis eurot ja piletiraha küsime külastajatelt alates kahest eluaastast. Perega tulles on võimalik osta 15eurone perepilet, mille saavad lunastada kuni kaks täiskasvanut lastega. Kõik festivali alal toimuv ehk töötoad, kontserdid, väikelaste ala ja disainituru külastus ja palju muud on lisatasuta.