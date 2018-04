Türi–Tori: puhas eneseteostuse rõõm

Kuigi praegu on veel lahtine, kas võistlus toimub ikka plaanitud ajal või peab selle külma ilma ja raskete jääolude tõttu edasi lükkama, on kindel, et igal juhul saavad osalejad ekstreemsusi nautida täie raha eest. Seda kinnitas maratoni korraldava MTÜ Matkahunt juhatuse liige Koit Raud.