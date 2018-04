Galerii: mudilased lustisid koos mutionuga spordihallis

Tunni aja jooksul said lapsed lustida kümnes tegevuspaigas. Nii tuli neil mutikäikudes roomata, jänese siksakke hüpata, aidata karul meetünne veeretada, oraval palle korvi lennutada, rebasel üle raba hiilida, siilil lehehunnikus korda luua, varesel suppi keeta aidata või harakal mune pessa kanda. Samuti said nad tutvuda põdra maja ja öökulli nuputamismängudega.

Peo lõpus said osalejad tunnistuse, paki kurejooki ja šokolaadi.

Samuti märkis Virula, et aasta-aastalt on kasvanud lastevanemate hulk, kes oma lastele tribüünilt kaasa elavad.

Pärnu linna lasteaedades on sadakond erivajadusega last, kes on väärt osalema ühel vahval sportlikul mängupäeval. Nii organiseerisid linna lasteaiaõpetajate ühendused Eriõpetus ja Tervisedendus juba kaheksandat aastat neile sportliku mängupeo.