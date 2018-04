20 aastat tagasi

“Kaitsepolitsei avastas reedel mahajäetud metsatalust Saarde vallas 102 PPŠ-püstolkuulipildujat. Tegemist on Teise maailmasõja aegsete relvadega, mis on osa suuremast relvapartiist, mille salakaubavedajad on sisse toonud Poolast,” rääkis Kuusk.