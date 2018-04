Kalev Vilgats: Linnaisad, mis oleks, kui võtaks õige käsile Pärnu linna kõnniteed

Mõni nädal varem sattusin pahaaimamatult sellele teele ja mõistes, et kuiva jalaga sealt läbi­ ei saa, ukerdasin tagasi teetammile ja põiklesin sõiduteele pargitud autode vahel. Ehk on sealsed elanikud olukorraga leppinud, ent see käib Pärnu maine pihta.