Kadri Simson: Ühistransporti korraldades tuleb vaadata suurt pilti

Ühistranspordi teema pole fookusesse tõusnud ainult Eestis. Säästlik liikumine paelub kogu maailma. Viimastel nädalatel on tulnud Euroopast uudiseid, et Pariisi linnapea lubab oma inimestele tasuta ühistransporti. Ka Saksamaa vastne valitsus leppis hiljuti kokku, et viies linnas katsetatakse tasuta transporti, et ohjata autostumisest tekkivat õhusaastet. Eesti on sel puhul alati ära mainitud, võib öelda, et oleme siin omamoodi teerajajad.