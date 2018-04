Juhtkiri: Tuli muuseumi tunnelis

Linnapea ütles lehele otse, et eramuuseumile linna maksumaksja taskust 3,5 miljonit eurot andma tema käsi ei tõuse. Umbes nii suure summa oleksid moodustanud Espla­naadi 10 ostu- ja kordategemise kulud. Peab nõustuma, et odavamalt on võimalik püstitada nüüdisaegne uusehitis. Seda enam, et linnal on kehtestatud planeeringuga maatükk bussijaama vastas üle Pika tänava olemas. Tõenäoliselt pole puudust arhitektidest, kes suudaksid projekteerida huvitava ja ligitõmbava hoone.