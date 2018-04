Trondheim Voices: ajatu häälte demokraatia

Kuidas loote oma muusika, valite teemad ja koostööpartnerid?

See on harilikult väga demokraatlik protsess. Me arutame, kellega tahame koostööd teha. Vahepeal võetakse meiega ühendust sooviga koos musitseerida. Kuid enamasti otsustame ühiselt. See on kunstilise juhi otsuski, kellega ikkagi muusikat teha. Aga me kõik osaleme selles protsessis oma arvamuse ja häälega. See ei ole selles mõttes tavaline koor, kuna tegeleme improvisatsiooniga ja samal ajal on meist igaühel oma karjäär. Seega on see foorum, kus me kohtume ja avastame alternatiivseid viise luua muusikat ja vokalistidena improviseerida.

Ansambli igal liikmel on peale eri hääle oma stiil ja maitse kunstiliste juhtide suhtes. Kuidas see demokraatlik protsess siis toimib?

See on suuresti inspiratsioonil põhinev: teeme asju, mis tunduvad meile huvitavad ja mida tahame avastada. Pärnus on eriline projekt, kuna me töötame uue tehnoloogia – juhtmeta efektikontrolleritega. Need on disainitud spetsiaalselt meile, et saaksime neid endaga kaasas kanda ja kontrollida efekte nagu kaja ja luupimist.