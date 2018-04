Probleem pole tasuta sõit, vaid teede sõidetavus

Omavalitsuste soov on, et ühtse piletisüsteemiga kaasataks valdade korraldatavad bussiliinid, mis enamasti on õpilasveoks, ühtsesse liinivõrku, et nendegagi tegeleks PÜTK.

“Maaomavalitsused ütlesid, et probleem pole tasuta sõit, vaid bussiliiklusega kaetud teede sõidetavus,” avaldas Kärpuk. “Teed lausa karjuvad raha järele. See näitab, et kui on valida, kuhu riigi raha panna, pole tasuta ühistransport kõige pakilisem. Tervitatavad on õiglane hind ja soodustused, et sõidukulud alla viia. Ülejäänud raha võiks suunata maateede remonti.”