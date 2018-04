Linn otsib uue kunsti muuseumile muid ruume

Uue kunsti muuseumi ja linnavõimu esindajate eilne kohtumine päädis kokkuleppega, et raad teeb päringu vabaturule muuseumipinna rendiks. Linnapea Romek Kosenkranius kinnitas veel, et maksumaksja raha eest Esplanaadi 10 ostma ei hakata. “Paneme kokku päringu, kui palju on vaja näituse­saale ja kõrvalruume. Pakkuda võib ka Esplanaadi 10 omanik, aga sel juhul tuleb arvestada vabaturu hindadega. Ühtlasi oleme valmis läbi rää­kima Esplanaadi 10st väljumise aja­pikenduse üle,” ütles Kosenkranius.