Väärtuslikud, pilkupüüdvad ja haruldaselt õrnad esemed

Mängutoos, millel vanust üle 100 aasta. “Kui vänta ringi ajada, tekib kuuldav meloodia,” nentis Leo Jakobson, kes abikaasa Annega peab Pärnus Vana turu lähedal antiigipoodi 1991. aastast. Nende sõnutsi olid hilisemad mängutoosid sellised, et keerad vedru üles ja mängib, aga sellel veel vedrusüsteemi ei ole ja peab käsitsi kerima. Mängutoosiga on kaasas 16 plaati, mille tõttu tuleb eseme hind 290 eurot. Leo Jakobsoni väitel maksab plaat eraldi ostes umbes 15 eurot. “Plaadi sees on mügarikud, plaat pöörleb üle hammaste, see annab piidele märku ja nii see meloodia tuleb,” selgitas Leo Jakobson mängutoosi tööpõhimõtteid. Tema sõnutsi mängib üks plaat paar–kolm minutit, kerida tuleb aga õiges tempos, et meloodia ei moonduks.