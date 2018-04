Kristi Märk: Autoõnnetus pani mõistma, et endaga vastuolus elada ei saa

Silmapaistev noor eestlane ja Läänemaa sädemete säde­ – need on tiitlid, mida kannab haldusreformi tõttu üleöö pärnumaalaseks saanud Kristi Märk. Pärnu- ega läänemaalaseks ta end siiski ei nimeta. Paiku, kus ta end koduselt tunneb, leiab maamuna pealt kümmekond. Kaks korda enam on noorel naisel selgeks­ õpitud ameteid. Praegu, pärast ehmatavat vahejuhtumit eelmise aasta märtsis, on tal käsil­ esimene aasta ettevõtjana. “Usun, et tegelikult on see kõik alles algus­,” ütleb Märk.