Ants Link: Sünged pilved Esplanaadi kohal

Nagu ajalehed kirjutavad, on uue kunsti muuseumil varsti käes mihklipäev. Pooleks aprilliks peab Mark Soosaar oma kodinad kokku korjama ja parteimajast jalga laskma. Ütleks keegi, et Pärnus on üleliia muuseume või näitusesaale. Vist ei. Muidugi, kõik puudutab raha. Ega see praegune hoone olegi teab mis õige muuseumile. See polnud ju selleks ehitatudki. Kui neid kõrgeid saale talvel puhuritega kütta, kargab elektriarve lakke.