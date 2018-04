Kalev Vilgats: Mis muuseum?

Seetõttu üllatas mind tõsiselt Pärnu Postimehe selle nädala küsitlus, kui küsisime lugejatelt, mida teha uue kunsti muuseumiga. Poleks uskunud, et koguni 40 protsenti vastajatest leiab, et seda muuseumi pole üldse vaja. Õnneks on üle kahe viiendiku seda meelt, et uue kunsti muuseum võiks leida koha­ kunstisadamas või ostetagu Esplanaadi 10 ära. Uue muuseumihoone ehitamise pooldajaid on õige napilt.